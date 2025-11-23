Эротический триллер с Дженной Ортегой и Мартином Фриманом, от которого тяжело отвести взгляд. Киноэксперт — Даниил Перушев Психолог — Кейт Ассендельфт О фильме: Она талантливая студентка. Он потерянный писатель. Одна встреча — и между ними начинается игра, где желания смешиваются с ложью, а вымысел становится опасно реальным.