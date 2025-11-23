Кинобранч с экспертом: «Девушка Миллера»
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Эротический триллер с Дженной Ортегой и Мартином Фриманом, от которого тяжело отвести взгляд. Киноэксперт — Даниил Перушев Психолог — Кейт Ассендельфт О фильме: Она талантливая студентка. Он потерянный писатель. Одна встреча — и между ними начинается игра, где желания смешиваются с ложью, а вымысел становится опасно реальным.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи