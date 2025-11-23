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Кинобранч с экспертом: «Девушка Миллера»

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Эротический триллер с Дженной Ортегой и Мартином Фриманом, от которого тяжело отвести взгляд. Киноэксперт — Даниил Перушев Психолог — Кейт Ассендельфт О фильме: Она талантливая студентка. Он потерянный писатель. Одна встреча — и между ними начинается игра, где желания смешиваются с ложью, а вымысел становится опасно реальным.

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