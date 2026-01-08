Самый элегантный фильм франшизы: мрачная романтика, яд, воспоминания и правда, которая всегда прячется в деталях. Гарри с Дамблдором собирают пазл из прошлого Волан-де-Морта, тем временем в школе всё становится все опаснее. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.