Фильм, который вернёт тебе чувство, что мир добрее, чем кажется. Гарри узнаёт, что он волшебник, попадает в Хогвартс, заводит друзей и вместе с ними пытается понять, почему все охотятся за загадочным камнем, способным дарить бессмертие. Пересматривай первую часть франшизы, запивая кинопоказ сливочным пивом вместо просекко. Фильм будет демонстрироваться на большом экране на языке оригинала с субтитрами. На показе будет фуршетный стол + в стоимость билета включен 1 welcome drink.