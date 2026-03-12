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Киноальманах «Красный, белый и зеро»

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

«Полет валькирии» (реж. Питер Брук) «Белый автобус» (реж. Линдсей Андерсон) «Красный и синий» (реж. Тони Ричардсон) Оперный певец в костюме мифологического божества пытается не опоздать на важное выступление, но поездка из аэропорта становится испытанием вселенского масштаба. Обзорная экскурсия на белом автобусе превращается в сюрреалистическое путешествие сквозь нутро промышленного города. Певица кабаре блуждает в собственных фантазиях во время гастролей по другой стране. Все это — части трилогии, высмеивающей и вместе с этим воспевающей реалии британской повседневности. Киноальманах так и не вышел в прокат в полной версии, но в нем можно увидеть восходящих звезд кинематографа (первые роли Энтони Хопкинса, Майкла Йорка) и работу ведущих режиссеров независимой киностудии Woodfall — оплота британской новой волны. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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