ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кино + вино: «Частная жизнь»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Вместе с кинопрокатной компанией «Про:взгляд» в усадьбе состоится показ интеллектуального и местами ироничного детектива «Частная жизнь». В центре — героиня Джоди Фостер, психоаналитик Лилиан Штайнер. Она привыкла знать о своих пациентах всё. Но внезапная смерть одной из них заставляет её в этом усомниться и Лилиан берётся за собственное дело. Её партнёр по расследованию — бывший муж в исполнении Даниель Отой. Он добавляет в историю необходимую дозу иронии и человеческой неровности: там, где героиня Фостер сдержанна, он позволяет себе сомнение, сарказм и живую реакцию. По настроению картина балансирует между интеллектуальным детективом в духе Агаты Кристи и ироничностью Вуди Аллена. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста