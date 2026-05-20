Вместе с кинопрокатной компанией «Про:взгляд» в усадьбе состоится показ интеллектуального и местами ироничного детектива «Частная жизнь». В центре — героиня Джоди Фостер, психоаналитик Лилиан Штайнер. Она привыкла знать о своих пациентах всё. Но внезапная смерть одной из них заставляет её в этом усомниться и Лилиан берётся за собственное дело. Её партнёр по расследованию — бывший муж в исполнении Даниель Отой. Он добавляет в историю необходимую дозу иронии и человеческой неровности: там, где героиня Фостер сдержанна, он позволяет себе сомнение, сарказм и живую реакцию. По настроению картина балансирует между интеллектуальным детективом в духе Агаты Кристи и ироничностью Вуди Аллена. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.