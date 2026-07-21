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Кино-вечер: «Асфальт» + обсуждение

Красный октябрь
Своё Поле, Берсеневская набережная, д. 6, стр.3 подъезд А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Июльская ночь на «Красном Октябре», бокал охлаждённого вина и французское кино, которое ты, скорее всего, не видел. 21 июля просмотр трагикомедии «Асфальт» (2015) режиссёра Самюэля Беншетри — камерная история о случайных встречах, одиночестве и попытках быть услышанными. Три героя из одного серого французского квартала: мужчина в инвалидной коляске, выдающий себя за фотографа National Geographic; подросток и бывшая кинозвезда в исполнении Изабель Юппер; астронавт NASA, неожиданно оказавшийся в квартире женщины, которая не знает английского. После просмотра — обсуждение фильма с исследователем киноязыка Тасей Филиной. Поговорят о режиссёрских приёмах, темпе и философии современного кино. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

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