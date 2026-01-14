Где-то в глубинах космоса затерялась странная планета Игам. Правят ею драги — гигантские голубые существа с красными глазами, обладающие сверхвысоким уровнем развития. Кроме них на Игаме живут омы — розовотелые миниатюрные гуманоиды, домашние животные драгов. Постепенно на Игаме разворачивается борьба угнетенных омов против своих хозяев-гигантов за теплое место под тусклым солнцем, за жизнь и свободу. В итоге драги решают полностью уничтожить омов. На связи Андрей: Аниматор и режиссёр мультипликационных фильмов Рене Лалу изучал живопись, работал в рекламе, а позднее — в психиатрической лечебнице, где занимался кукольной анимацией вместе с пациентами. Он создал эпический анимационный фильм для взрослых в тёплых цветах и с психоделическими визуальными эффектами, заслуженно удостоенный специального приза жюри на Каннском кинофестивале в 1973 году. Расскажу и представлю то, с чем предстоит познакомиться; до, в процессе и после показа можно делиться впечатлениями, мыслями и остальным и не только. Также поучаствую в разборе фильма в разных плоскостях, можем побыть проводниками друг для друга в этом. Чёрный зал. Собираться можно с 18 часов Вход: 400 рублей, без предоплаты