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«Кино на кушетке». Побег из Шоушенка: путь к себе — вера, надежда, любовь.

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Надежда — это то, что помогает нам выжить. Или то, что мешает жить? «Побег из Шоушенка» принято считать фильмом о силе надежды. Но что, если посмотреть на эту историю с другой стороны? Где проходит граница между верой и надеждой? Можно ли сохранить внутреннюю свободу, когда обстоятельства сильнее нас? И какую роль в этом играют любовь и чувство собственного достоинства? На первой встрече «Кино на кушетке» Своё Поле & Timepad вместе с клиническим психологом Натальей Зайцевой попробуешь увидеть знакомый фильм под неожиданным углом. Будешь смотреть фрагменты, обсуждать поступки героев, задавать вопросы и искать собственные ответы. Это не совсем лекция и не совсем киноклуб. Скорее, откровенный разговор о нас самих через кино. Сбор гостей 22 ноября к 18:00, начало в 18:30. Встретят тебя вином, горячим чаем и угощениями.

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