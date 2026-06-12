Надежда — это то, что помогает нам выжить. Или то, что мешает жить? «Побег из Шоушенка» принято считать фильмом о силе надежды. Но что, если посмотреть на эту историю с другой стороны? Где проходит граница между верой и надеждой? Можно ли сохранить внутреннюю свободу, когда обстоятельства сильнее нас? И какую роль в этом играют любовь и чувство собственного достоинства? На первой встрече «Кино на кушетке» Своё Поле & Timepad вместе с клиническим психологом Натальей Зайцевой попробуешь увидеть знакомый фильм под неожиданным углом. Будешь смотреть фрагменты, обсуждать поступки героев, задавать вопросы и искать собственные ответы. Это не совсем лекция и не совсем киноклуб. Скорее, откровенный разговор о нас самих через кино. Сбор гостей 22 ноября к 18:00, начало в 18:30. Встретят тебя вином, горячим чаем и угощениями.