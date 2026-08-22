Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Красавица Лиза перевоспитывает заядлого холостяка. Шекспировские страсти с Адриано Челентано и Орнеллой Мути. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).