Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Мошенник-виртуоз заводит роман с начинающей воровкой. Криминальное драмеди с Уиллом Смитом и Марго Робби. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).