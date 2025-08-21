«Mamma MIA! 2» – фильм-ностальгия, в нем все так же много музыки и летнего настроения. Софи готовится к торжественному открытию обновлённого отеля. Параллельно разворачивается сюжет в прошлом — юная Донна (в исполнении Лили Джеймс) путешествует по Европе, знакомится с тремя будущими «папами» Софи и находит тот самый греческий остров. В стоимость билета входит фуршетный стол, welcome drink и просмотр фильма с караоке. *меню уточняется