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Кино-караоке «Mamma MIA! 2»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

«Mamma MIA! 2» – фильм-ностальгия, в нем все так же много музыки и летнего настроения. Софи готовится к торжественному открытию обновлённого отеля. Параллельно разворачивается сюжет в прошлом — юная Донна (в исполнении Лили Джеймс) путешествует по Европе, знакомится с тремя будущими «папами» Софи и находит тот самый греческий остров. В стоимость билета входит фуршетный стол, welcome drink и просмотр фильма с караоке. *меню уточняется

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