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Кино как опыт «Призрак в доспехах» с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

«Кино как опыт» — это киносеансы для людей разных профессий и увлечений, ведь насмотренность и культурное воспитание позволяет свободно развиваться и совершенствоваться в любых областях. После каждого сеанса на сайте «Флэтлуупс культура» будут выходить статьи с анализом и подробным разбором фильма. Спецпоказ «Призрак в доспехах» Помимо головокружительного детективного сюжета, картина примечательна своим неповторимым стилем и анимацией, опередившей своё время. Сочетая завораживающую атмосферу и размышления о грани между личностью и сознанием, «Призрак в доспехах» оказал безусловное идейное и художественное влияние на традицию современной научной-фантастики, сформировав облик многих заметных кинематографических явлений в жанре от «Матрицы» до «Аватара». К моменту премьеры фильм не был коммерчески успешен в прокате, однако, обрёл долгую жизнь на домашнем видео, обретя статус настоящего культурного феномена. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. 2029 год, технологии продвинулись настолько, что киборги стали обычным явлением, а человеческий мозг может напрямую подключаться к Сети. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания. Погружаясь в расследование, Мотоко начинает сомневаться в собственной идентичности и задается вопросом: что делает человека человеком?

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