«Кино как опыт» — это киносеансы для людей разных профессий и увлечений, ведь насмотренность и культурное воспитание позволяет свободно развиваться и совершенствоваться в любых областях. После каждого сеанса на сайте «Флэтлуупс культура» будут выходить статьи с анализом и подробным разбором фильма. Спецпоказ мелодрамы Леоса Каракса «Парень встречает девушку». Прославленный дебют режиссёра не только послужил стартом «Трилогии об Алексе» продолжившейся культовыми картинами «Дурная кровь» и «Любовники с Нового моста», но и заложил основы его неповторимого стиля. Обманчивая простота сюжета и очевидные заимствования из кинематографа Жан-Люка Годара и Франсуа Трюффо, мастерски отводят внимание от больших переживаний — влюблённости и обречённости расставания, которые Каракс вложил в историю встречи двух надломленных героев, роли которых исполнили Дени Лаван и Мирей Перье. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Даниил Джиенбаев, главный редактор журнала «Флэтлуупс.культура» и автор телеграм-канала «моушн пикчер». Алекс — молодой человек, от которого недавно ушла девушка к его лучшему другу. Алекс не определился с профессией, он лишь мечтает когда-нибудь стать кинорежиссёром. Он бродит по улицам Парижа, вступает в разговоры со случайными людьми, а однажды на вечеринке в кругу странных персонажей встречает девушку по имени Мирей, от которой недавно ушёл парень. Когда-то Мирей мечтала стать актрисой, но сейчас думает о самоубийстве.