«Кино как опыт» — это киносеансы для людей разных профессий и увлечений, ведь насмотренность и культурное воспитание позволяет свободно развиваться и совершенствоваться в любых областях. После каждого сеанса на сайте «Флэтлуупс культура» будут выходить статьи с анализом и подробным разбором фильма. Спецпоказ прославленной головоломки Кристофера Нолана «Мементо». За счёт своего нелинейного повествования — разделения на цветные и чёрно-белые сцены, расположенные в разном порядке, картина уже в год премьеры обрела культовый статус, была номинирована на премию Оскар в категории «лучший оригинальный сценарий» и стала первой прорывной работой для самого влиятельного британского режиссёра наших дней. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик и автор журнала «Флэтлуупс.культура» Кирилл Титов. Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но останавливается в дешёвых мотелях. Он всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня всё до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.