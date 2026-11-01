«Кино как опыт» — это киносеансы для людей разных профессий и увлечений, ведь насмотренность и культурное воспитание позволяет свободно развиваться и совершенствоваться в любых областях. После каждого сеанса на сайте «Флэтлуупс культура» будут выходить статьи с анализом и подробным разбором фильма. Специальный показ новой работы американского режиссера Джеймса Грея «Бумажный тигр». Картина знаменует возвращение постановщика прославленных «Хозяев ночи» и «Ярдов» к жанру напряжённого криминального триллера. История семейного разлада на фоне конфликта с мафией была представлена в основном конкурсе прошедшего в этом году Каннского кинофестиваля. После больших студийных проектов вроде космической драмы «К звёздам» и сентиментального обращения к собственному детству в картине «Время Армагеддона» Грей возвращается к излюбленным темам своего творчества, проверяя отношения своих героев на фоне непреодолимой угрозы и больших денег. Критики тепло приняли фильм, особенно отмечая актёрский дуэт Майлза Теллера и Адама Драйвера, сыгравших родных братьев. Будет продемонстрирована дублированная версия фильма на русском языке. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Даниил Джиенбаев, главный редактор журнала «Флэтлуупс.культура» и автор телеграм-канала «моушн пикчер».