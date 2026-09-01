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Кино и тыквы: понедельник в стиле Хэллоуина

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Осень вступила в свои права, а реальность вокруг напоминает сценарий фильма ужасов, который ты не заказывал. Но в рандоме есть план, как сделать так, чтобы неделя началась сладко, а не гадко. Кинопросмотр: Будешь пересматривать шедевр Генри Селика — мультфильм «Каролина в стране кошмаров». Идеально для атмосферы. Тыквенный арт-хаос: будешь вырезать фонарики из тыкв. Приноси свои идеи. Будешь превращать овощи в светильники, пока окончательно не погрузишься в хэллоуинский вайб. Приходи в пижаме, бери вкусняшки, прилетай на метле или просто с хорошим настроением. Будет атмосферно, немного странно и очень тепло. Вход: свободный донат ( свободное пожертвование на усмотрение гостя). Если хочешь повырезать фонарики из тыковок, то донат от 200 рублей за материалы. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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