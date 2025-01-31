illo.trio — молодой московский коллектив, представители современной джазовой сцены в духе британцев GoGo Penguin и шведов E.S.T. Ансамбль в традиционном составе — клавишные, контрабас и ударные — обращается к далеко не традиционному и привычному звучанию. В своем творчестве они смешивают элементы академической и поп-музыки, джаза и минимализма, неоклассики и даже пост-рока. Привычные музыкальные формулы обретают новое неожиданное звучание.