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Kindred II

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебе кажется, что этот снег никогда не перестанет идти. Пока снаружи природа замерла и пытается убаюкать её теплокровных детей, есть те, кто избегает её белых оглушающих объятий, полагаясь на свет морозной луны, спрятанной за смогом и светом бессонного города. Где-то здесь скрывается вход в другой мир. Ты чувствуешь, что кто-то дышит тебе в замерзающую шею, но рядом никого нет.. Сородичи приглашают тебя на тёмную сторону зимней ночи Москвы, где можно почувствовать её горячий пульс, скрывающийся за бесконечным холодом. Черный цвет не выйдет из моды никогда. Deti Nosferatu (Ярославль) Глубокий сон Unknown Relikt Готика Vacuum Flower Corps Реклама снов Дренаж Ardet Itwasntyourfault DJ Олег Котрунов + More TBA

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