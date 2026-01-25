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Kill the spot

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

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Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Внимание, жители и гости Москвы! 25.01.26 будут проводиться плановые работы по уничтожению сцены и дестабилизации шейных позвонков. В связи с этим, доступ в помещение будет предоставлен четырем подрядным организациям, осуществляющим демонтаж: FBC — снос несущих конструкций с помощью брейкдаунов. TUMORFLESH REJECTION — утилизация бытовых отходов методом слэмминга. HURT IN LANE — устройство асфальтового покрытия качающими риффами. СКВЕРНАЯ УЧАСТЬ — забивка железобетонных свай молодой бригадой. Работы будут проведены в полном объеме. Ожидаются перебои с кислородом, неконтролируемые приступы агрессии с последующей амнезией. Билеты на входе: 900р с репостом этой записи https://vk.com/wall-233698832_2 / 1000р без репоста

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