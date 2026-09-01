Масштабный четырёхчасовой сет, который раскроет звучание Kiida во всей глубине. Артист с опытом выступлений на Ultra в Майами, Ultra Europe и Tomorrowland, резидент голландского лейбла Wall Recordings и сопродюсер мировых релизов с участием David Guetta. Его сеты — это плотный ритм и точная динамика, которая держит танцпол от первого до последнего трека. В этот вечер к нему присоединятся друзья артиста — Sidorkov и Nelli. Формат расширенного сета раскрывает музыкальную концепцию Kiida без стандартных таймингов. Вход свободный, по предварительной регистрации.