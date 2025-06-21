Возраст 18+
Концерты
Про событие
Дуэт Kick Chill — это локомотив брянской независимой сцены. Громкий сокрушительный отчаянный панк-рок на границе нойзрока и пост-хардкора с песнями про людей и животных, которым «всё надоело». Летний Лагер — поп-панк группа без мягкого знака в конце, но зато с ироничными текстами, драйвовыми лайвами и женским вокалом.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи