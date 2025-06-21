ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Kick Chill / Летний Лагер

Ленинградский пр. 47, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Дуэт Kick Chill — это локомотив брянской независимой сцены. Громкий сокрушительный отчаянный панк-рок на границе нойзрока и пост-хардкора с песнями про людей и животных, которым «всё надоело». Летний Лагер — поп-панк группа без мягкого знака в конце, но зато с ироничными текстами, драйвовыми лайвами и женским вокалом.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста