Дуэт Kick Chill — это локомотив брянской независимой сцены. Громкий сокрушительный отчаянный панк-рок на границе нойзрока и пост-хардкора с песнями про людей и животных, которым «всё надоело». Летний Лагер — поп-панк группа без мягкого знака в конце, но зато с ироничными текстами, драйвовыми лайвами и женским вокалом.