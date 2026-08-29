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Киберпанк

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

События развернутся в Японии в 20хх году. Группировка киберпреступников захватывает секретные правительственные сервера с целью саботажа и желанием заявить о себе. «Радужная шестёрка» — объединение лучших оперативников из разных стран, где каждый представляет уникальную специализацию и у каждого есть уникальный гаджет, что помогает в борьбе с преступностью. Ты — новый член организации. Настал твой час показать всему миру, что твоя подготовка не прошла мимо и ты готов отстоять порядок этого мира. Количество игроков: от 3-х до 5-ти Система: Starfinder 2e (Авторский сеттинг) Доступны только заранее созданные персонажи, не пугайся, вариантов много —своё найдёшь. Записаться на игру можно в теме в вк.

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