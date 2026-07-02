ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Киберхор с вином и чаем #17

Дом культуры Исток, Большая Никитская улица, 60с1

Начало:

Завершение:

3290₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Ты станешь частью хора, который поёт на разные голоса незаезженные красивейшие традиционные песни. Без подготовки и обязательного идеального слуха и голоса. И никаких ряженых и прочей клюквы. В этот раз — летние песни. Попоёшь хором с Лелей и Мариной из группы Hodila izba, в ещё под аккомпанемент фортепиано, гитары и гармони. Ну и потанцуешь. Идеальный слух и голос тоже не нужны. Знание песен или какой-то опыт в этом деле тоже. Главное — прийти и участвовать. Это будет нестрашно, безопасность и нежность — организаторский конёк. Ты немного разомнешь связки и дыхание, а потом будешь веселиться и петь. Причём на разные голоса. И у тебя получится. А потом — будешь пробовать русские чаи и вина — там тоже много богатств.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста