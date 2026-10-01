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Керамическое зеркало

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты создашь зеркало, которого точно больше ни у кого не будет. Возьмёшь готовое зеркало диаметром 15 см и сделаешь для него керамическую основу размером примерно 20–25 см. А дальше — полная свобода: она может быть волнистой, круглой, похожей на цветок, солнце, облако или вообще на что-то пока безымянное, но очень красивое. После лепки ты распишешь основу. Можно выбрать яркие цвета, добавить орнаменты и смешные детали или сделать её спокойной и минималистичной. Зеркало уже входит в стоимость — тебе остаётся только придумать, каким будет твоё. Уметь работать с керамикой не нужно: мастер всё покажет и поможет. Продолжительность — около 3 часов.

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