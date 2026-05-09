Представь: твоя собственная, уникальная маслёнка, созданная с любовью и заботой, будет радовать тебя и твоих близких каждый день. И это не просто предмет кухонной утвари — это настоящее произведение искусства! На мастер-классе будут создавать свою особенную маслёнку в технике ручной лепки, — создашь уникальные элементы и украсишь авторским рисунком, которые выделят твою работу среди тысячи других! Не важно, есть ли у тебя опыт работы с керамикой — мастера помогут каждому раскрыть свой творческий потенциал. Продолжительность: около 3 часов.