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  1. Москва
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Кастом любимых вещей и их карманов

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты научишься превращать обычные карманы на одежде в уникальные арт-объекты. Мастерица покажет и расскажет, как с помощью красок, иголок, ниток и, конечно же, фантазии оживить любые карманы на рубашках, куртках, джинсах и даже сумках. Ты узнаешь: — какие краски лучше всего подходят для росписи на текстиле, — как подготовить карманы к росписи, чтобы рисунок продержался еще долго, — с каких простых техник лучше начинать свой путь в кастомизации вещей. Всего за 2,5 часа каждый участник сможет освоить азы живописи и сделать «пробу пера» на учебном материале — лоскутках ткани. А кто-то может рискнуть и сразу начать творить на собственных вещах или шмотках с маркета Топи.

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