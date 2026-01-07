Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты создашь вещь, которой точно ни у кого нет. Будешь рисовать на футболках, джинсовках или джинсах специальными красками, которые не смываются. Стоимость: 2000 руб. — если приносишь свою вещь 3000 руб. — если хочешь, чтобы тебе дали футболку
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