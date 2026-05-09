Южный маршрут с множеством исторических достопримечательностей Все участники встречаются на платформе Ступино, садятся в трансфер и минуют урбанистическую часть маршрута — сразу в лес. Цель — река Ока, но на пути будет ещё много интересного — пройдёшься ущельем реки Бунчиха, здесь мало дневного цвета, зато сосны дают прекрасный вкус воздуху. Выйдешь на свет и дойдёшь до Каширского городища — некогда там помещался целый город — визуализируешь и узнаешь о раскопках, которыми богато это направление. Следующий этап — поля, на которых когда-нибудь вырастет еда, а по пути будешь подкрепляться лесными ягодами. В финале ждёт сосновый и песчаный берег Оки — здесь множество отдыхающих в хорошую походу. В пути обязательно пообедаешь на костре. Финиш — станция Белопесоцкий. Неподалёку здесь большой песчаный карьер и мощный белокаменный монастырь. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».