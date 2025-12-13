Уютный рождественский мастер-класс только для девушек, где ты сможешь создать светильник желаний, провести анализ года и поставить чёткие цели на новый 2026 год. Если ты хочешь остановиться, выдохнуть и услышать себя — эта встреча для тебя. Мастер-класс проведёт Гунькина Екатерина — профессиональный психолог. Она 3-й год подряд проводит мероприятия, где участники создают реально работающие коллажи желаний. Ты создашь светящийся интерьерный арт-борд, который станет твоим личным маяком на весь 2026 год: мягкий свет, образы твоих целей, тёплая атмосфера. На встрече будет мягкая психологическая работа, арт-терапевтические техники, осознанный анализ года и творческая визуализация. Тёплое женское окружение. Атмосфера, где можно быть собой, делиться, вдохновляться. Эта встреча для девушек, которые: — устали от чужих ожиданий и хотят понять, чего хотят сами; — хотят начать 2026 год осознанно, а не «по инерции»; — ищут вдохновение, поддержку и уют; — ценят красивые вещи и хотели бы создать что-то особенное своими руками; — давно мечтают о моменте только для себя — без телефонов, обязанностей и спешки. Приобрести билет на мероприятие можно, написав в Телеграм организатору.