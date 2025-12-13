ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Карта желаний на светящемся арт-борде

Страстной бульвар, 6с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Уютный рождественский мастер-класс только для девушек, где ты сможешь создать светильник желаний, провести анализ года и поставить чёткие цели на новый 2026 год. Если ты хочешь остановиться, выдохнуть и услышать себя — эта встреча для тебя. Мастер-класс проведёт Гунькина Екатерина — профессиональный психолог. Она 3-й год подряд проводит мероприятия, где участники создают реально работающие коллажи желаний. Ты создашь светящийся интерьерный арт-борд, который станет твоим личным маяком на весь 2026 год: мягкий свет, образы твоих целей, тёплая атмосфера. На встрече будет мягкая психологическая работа, арт-терапевтические техники, осознанный анализ года и творческая визуализация. Тёплое женское окружение. Атмосфера, где можно быть собой, делиться, вдохновляться. Эта встреча для девушек, которые: — устали от чужих ожиданий и хотят понять, чего хотят сами; — хотят начать 2026 год осознанно, а не «по инерции»; — ищут вдохновение, поддержку и уют; — ценят красивые вещи и хотели бы создать что-то особенное своими руками; — давно мечтают о моменте только для себя — без телефонов, обязанностей и спешки. Приобрести билет на мероприятие можно, написав в Телеграм организатору.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста