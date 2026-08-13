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Карта сновидений: от метафорических карт к авторскому коллажу

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Необычный мастер-класс, где психология и творчество сплетаются в единый ритуал самопознания. В закрытой галерее, среди подлинников Дали и Пикассо, ты отправишься в путешествие по лабиринтам собственного бессознательного. Сначала — работа с метафорическими картами и письменными техниками. Через призму идей Карла Юнга ты сможешь исследовать скрытые послания своей психики, обнаружить неожиданные ассоциации и увидеть внутренние сюжеты, которые редко появляются в повседневной жизни. Затем — создание авторского коллажа, вдохновлённого собственными снами и фантазиями. Зыбкие внутренние образы постепенно обретут форму, цвет, ритм и смысл. Коллаж станет не просто творческой работой, а личной картой сновидений, символизм которой ты сможешь расшифровать вместе с профессиональным арт-терапевтом и услышать своё бессознательное. Художественная подготовка не требуется. Здесь важно не умение рисовать, а желание прислушаться к себе, замедлиться и позволить искусству стать способом исследования собственного внутреннего мира. Что делает этот вечер особенным? — Сновидения становятся искусством. Погружение в мир бессознательного проходит среди подлинных произведений Сальвадора Дали — художника, который превратил сны в главный источник своего творчества. — Психология и творчество соединяются в одном опыте. Работа с метафорическими картами плавно переходит в создание авторского коллажа, помогая перевести бессознательные образы в художественную форму. — Ты унесёшь домой не просто коллаж, а личный артефакт. Готовая работа станет отражением твоих внутренних образов, воспоминаний и фантазий — картой, к которой можно возвращаться снова и снова. — Мистическая атмосфера закрытого музея. На три часа пространство музея будет принадлежать только участникам вечера. Фото и видео от организаторов помогут сохранить воспоминания об этом необычном опыте. — Профессиональное сопровождение: мастер-класс ведёт художник и арт-терапевт, который бережно проведёт тебя на всех этапах и поможет раскрыть творческий потенциал.

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