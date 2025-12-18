Карта маленьких чудес
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Собрать новогодний коллаж — это как тихо объединить в одном месте свои состояния, желания, маленькие надежды и большие мечты: оставить только главное, убрать всё лишнее и спокойно отправиться в сторону нового года. Мы словно создаём себе маршрутную карту, которую можно будет потом разворачивать и сверяться с ней по дороге. Или нет. Главное посмотреть — а что же там на самом деле? В программе: письменная практика, метафорические карты, приёмы составления коллажа, блёстки, итальянская кухня, мандариновый пунш и щепотка теории о желаниях в психологии.
На картеКарта места...
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