Собрать новогодний коллаж — это как тихо объединить в одном месте свои состояния, желания, маленькие надежды и большие мечты: оставить только главное, убрать всё лишнее и спокойно отправиться в сторону нового года. Мы словно создаём себе маршрутную карту, которую можно будет потом разворачивать и сверяться с ней по дороге. Или нет. Главное посмотреть — а что же там на самом деле? В программе: письменная практика, метафорические карты, приёмы составления коллажа, блёстки, итальянская кухня, мандариновый пунш и щепотка теории о желаниях в психологии.