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Карьер Сима и много мха

Старт: Остановка Каринское

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+

Про событие

История села Каринское начинается аж при Иване Втором, сейчас здесь живут около полутора тысяч людей. Но главная достопримечательность — это самый длинный подвесной мост через Москву-реку. Солидная часть маршрута пройдёт по биостанции МГУ — 9 гектаров болота и совершенно не подмосковная природа. Не переживай, потому что для удобства здесь проложены деревянные мостки, так что тонуть в болоте не планируется. Зато есть план насладиться мхами, цветами и нетронутой природой. Встретишься со сфагнуном и останешься сухими. Ну, и конечно, пообедаешь на природе. В конце тебя ждёт эквилибристический мостик через речку Сетунь (участники будут помогать другу другу или перейдут вброд — речка мелкая). Старт: автобус 455 от ст. Тушинская отправляется в 8:20, в пути 1:30. Встреча на остановке Каринское в 9:50 Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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