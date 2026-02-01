Мастер-классы и дегустации в Тюрки Diner. Теперь по воскресеньям в 15:00 в тюркском ресторане Folk Team — пробуждение выходного дня и ликбез по кофе: разновидности, типы обработки, обжарка, влияние времени на заваривание и конечный вкус с дегустацией. Лектор — шеф-бариста Тюрки Diner, кофейный блогер Артем Горшилин. На каждом мастер-классе — путешествие по миру спешалти-кофе, обсуждение разновидностей и секретов, развитие сенсорной памяти и формирование крепкого коммьюнити кофе-гиков. В это воскресенье, 1 февраля — способы и девайсы для заваривания кофе: отличия, преимущества, плюсы и минусы, а также разбор и дегустация мексиканских, кенийских и эфиопских моносортов: KENYA MUTHEKA KIANDU AB (87.5 SCA, светлая обжарка, мытая обработка, SL28/SL34/Руиру/Батиан, Карунду, урожай 2025); MEXICO VICTOR RUIZ (86.5 SCA, светлая обжарка, натуральная обработка, сарчимор, Вилла Корзо/Чьяпас, 2025); MEXICO ALEJANDRO MARTINEZ ANAYA GEISHA (88 SCA, светлая обжарка, натуральная обработка, гейша, Веракрус, 2025); MEXICO FINCA LA PERLA (натуральная обработка); ETHIOPIA GARA AGENDA (натуральная обработка). Оформить бронь на место в каппинге по ссылке (с пометкой «Каппинг»).