Он мог бы стать блестящим учёным, писателем или чиновником, но уже на заре успеха бросил всё, чем занимался, ради искусства. Спустя 100 лет говорят о нём так: «Всемирно известный русский художник с музыкальным слухом и юридическим образованием, положивший начало абстракционизму в живописи и написавший об этом две книги, а затем преподававший живопись в первой школе дизайна — германском Баухаузе». Всё это о нём, Василии Кандинском. Спикер и арт-педагог Александра Солдатова расскажет, что именно впечатлило Кандинского настолько, что заставило в 30 лет кардинально изменить направление деятельности, как произошло его мистическое озарение, повлиявшее на открытие беспредметности, какие музы вдохновляли его на этом пути и многое другое о жизни и творчестве художника. Родившись с физиологической особенностью — синестезией, Кандинский обладал способностью слышать, как звучат цвета и видеть звуки. Он говорил, что «Цвет — это клавиши, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством той или иной клавиши целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».