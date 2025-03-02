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Камиль Сулейманов: « Аутизм: эпидемия, тренд или новая норма?»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Аутистические расстройства - как показывает статистика - это крайне актуальная проблема не только для специалистов, родителей особенных детей и самих людей с аутизмом, но и для всего общества в целом. На лекции постараешься разобраться в том, чем РДА отличается от РАС, в чём ключевые особенности расстройств аутистического спектра, обсудишь персонажей из кино и сериалов, и погадаешь, что же ближе к истине - гипер- или гиподиагностика аутизма? Лектор: Сулейманов Камиль, специальный психолог, олигофренопедагог, ассистент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики Курского государственного университета, имеющий почти десятилетний опыт работы с детьми с аутизмом и их родителями. Количество мест ограничено.

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