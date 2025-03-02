Аутистические расстройства - как показывает статистика - это крайне актуальная проблема не только для специалистов, родителей особенных детей и самих людей с аутизмом, но и для всего общества в целом. На лекции постараешься разобраться в том, чем РДА отличается от РАС, в чём ключевые особенности расстройств аутистического спектра, обсудишь персонажей из кино и сериалов, и погадаешь, что же ближе к истине - гипер- или гиподиагностика аутизма? Лектор: Сулейманов Камиль, специальный психолог, олигофренопедагог, ассистент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики Курского государственного университета, имеющий почти десятилетний опыт работы с детьми с аутизмом и их родителями. Количество мест ограничено.