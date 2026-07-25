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Камигава

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Сеттинг, что искрит неоновыми вывесками и пронизан магией. События разворачиваются спустя 12 тысяч лет после сплетения мира смертных и мира духов. Спустя тысячелетия по киберпанковым улицам скитаются самураи и дроны, а за городской чертой таятся бесчисленное множество духов. Тебе предстоит взять на себя необычный заказ от группы крестьян. Преступная группировка похитила духа природы, что присматривал за деревней заказчика. Если духа не вернуть, то жители рискуют умереть от голода и гнева самой природы. Конечно же, много за спасение крестьяне предложить не могут, но возможность найти добычу может предоставиться в логове похитителей. Количество игроков: от 3-х до 6-ти Система: ДнД5e (2014) Уровни персонажей: 3 (Подходит для новичков) Для создания персонажа обязательно свяжитесь с мастером: https://vk.com/id190511249 Записаться на игру можно в специальной теме в вк.

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