Хип-хоп, винил и маркет: камерный вечер комьюнити Гаджем и Saga на Центральном рынке на Маросейке. На третьем этаже самого уютного фудхолла Москвы — Центрального рынка на Маросейке музыкальные комьюнити Гаджем и Saga проведут камерный вечер: инструментальному хип-хопу и современному битмейкингу. Гостей ждёт музыкальная программа, а также маркет с виниловыми пластинками и аудиокассетами, 3D-фигурками, мерчем от артистов и винтажной одеждой. В лайнапе вечера: One Man, GO ILLA, Bloodmasta Cut, FFB, Mellowmatix, Pasha Wonda.