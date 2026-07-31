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Камерный вечер комьюнити Гаджем и Saga

Центральный рынок, улица Маросейка, 4/2с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Хип-хоп, винил и маркет: камерный вечер комьюнити Гаджем и Saga на Центральном рынке на Маросейке. На третьем этаже самого уютного фудхолла Москвы — Центрального рынка на Маросейке музыкальные комьюнити Гаджем и Saga проведут камерный вечер: инструментальному хип-хопу и современному битмейкингу.   Гостей ждёт музыкальная программа, а также маркет с виниловыми пластинками и аудиокассетами, 3D-фигурками, мерчем от артистов и винтажной одеждой. В лайнапе вечера: One Man, GO ILLA, Bloodmasta Cut, FFB, Mellowmatix, Pasha Wonda.

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