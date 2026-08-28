Хип-хоп, соул и джаз — камерный вечер комьюнити Гаджем на Центральном рынке на Маросейке. На третьем этаже Центрального рынка на Маросейке — музыкальное комьюнити Гаджем Битс проведёт камерную вечеринку. Продюсеры будут играть исключительно авторскую музыку на своих драм-машинах и железе. В лайнапе вечера: Kovsh beats, pasa wonda, mellowmatix, one man и broccolaloka.