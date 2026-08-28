ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Музыкальное комьюнити Гаджем Битс

Центральный рынок, улица Маросейка, 4/2с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хип-хоп, соул и джаз — камерный вечер комьюнити Гаджем на Центральном рынке на Маросейке. На третьем этаже Центрального рынка на Маросейке — музыкальное комьюнити Гаджем Битс проведёт камерную вечеринку. Продюсеры будут играть исключительно авторскую музыку на своих драм-машинах и железе.  В лайнапе вечера: Kovsh beats, pasa wonda, mellowmatix, one man и broccolaloka.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста