Увидишь два водопада и гигантскую мельницу. Что будет в походе. С точки старта сразу уйдёшь в лес, на пути река Протва, которую перейдёшь по подвесному мосту. Весной на поле растёт сурепка. Большая Юрятинская мельница фундаментальна. Когда-то внутри не только было безотходное производство, но и жили семьи купцов, велись дела. Стены выдержали даже обстрел. Конечно же, увидишь два водопада — Кислинский и Ершовский, в одном из них желающие могут искупаться. Непременно пообедаешь вкусной постной едой. А в конце заброшенная усадьба Троицкое и её пышная, а затем бесславная история. Закончишь у автобусной остановки Кремёнки, здесь можно доехать обратно до Протвино или в Серпухов. Туда Старт в 7.20 на м. Лесопарковая, автобус уходит в 7.40, следующий через час. Едешь на автобусе до г. Протвино ( прибытие в 9.40). Также можешь приехать на своем авто сразу к Протвино. Обратно В Москву отправишься на автобусе из г. Кременки до платформы Серпухов или до м. Лесопарковая (смотри по пробкам).