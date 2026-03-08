Выбор редакции
Какой хороший день, чтобы подарить цветов!
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Кончается зима? Значит самое время переобуваться — пора полировать свои лучшие сапожки, чтобы пойти в них на 8 марта. В программе вечера: гетто-тек легенда из Детройта DJ Assault, вокально-инструментальный ансамбль «Мужчины» под управлением маэстро Доминика Леонардовича Мара, твоя подруга Iskrit и DJ Stonik1917 с новыми песнями, букетом цветов и кое-чем ещё. DJ Stonik1917 Iskrit ВИА «Мужчины» (Стерео Ширина + Мастерская Брусникина) DJ Assault Kito Jempere Mashkov Sputnik
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи