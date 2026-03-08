Кончается зима? Значит самое время переобуваться — пора полировать свои лучшие сапожки, чтобы пойти в них на 8 марта. В программе вечера: гетто-тек легенда из Детройта DJ Assault, вокально-инструментальный ансамбль «Мужчины» под управлением маэстро Доминика Леонардовича Мара, твоя подруга Iskrit и DJ Stonik1917 с новыми песнями, букетом цветов и кое-чем ещё. DJ Stonik1917 Iskrit ВИА «Мужчины» (Стерео Ширина + Мастерская Брусникина) DJ Assault Kito Jempere Mashkov Sputnik