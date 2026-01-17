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Какао-рейв

Freya, Малая Никитская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Утренний формат мягкого пробуждения — это не вечеринка и не йога, а пространство, где тело просыпается через движение, музыку и согревающее какао. Что тебя ждёт: — авторский какао вместо алкоголя — DJ-сеты с электронной танцевальной музыкой — свободное движение — как чувствуется — живое общение — заряд энергии на весь день Приходи танцевать днём — мягко, вкусно, живо. Записаться и задать уточняющие вопросы можно в личных сообщениях организатора в Telegram — кнопка «пройти регистрацию».

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