Утренний формат мягкого пробуждения — это не вечеринка и не йога, а пространство, где тело просыпается через движение, музыку и согревающее какао. Что тебя ждёт: — авторский какао вместо алкоголя — DJ-сеты с электронной танцевальной музыкой — свободное движение — как чувствуется — живое общение — заряд энергии на весь день Приходи танцевать днём — мягко, вкусно, живо. Записаться и задать уточняющие вопросы можно в личных сообщениях организатора в Telegram — кнопка «пройти регистрацию».