Трагикомедия с элементами поэтического театра и перформанса. Говорят, мы рождаемся «чистым листом». Но на нём уже напечатаны инструкции: как жить, что любить, каким быть. Ваня — герой сегодняшнего дня. Он растёт, впитывая весь этот мусор: потери, «нормальную» жизнь, нелюбовь из поколения в поколение. И вдруг понимает — опоздал сказать «люблю». Спектакль содержит отдельные элементы ненормативной лексики и рассчитан на взрослую аудиторию. Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.