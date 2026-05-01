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Как танцевать вдвоём

Дубининская улица, 41с1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Интенсив по парной импровизации с нуля. Подойдёт даже тем, кто никогда не танцевал. Ты научишься: — Танцевать вдвоём, не касаясь друг друга, — Безопасно сокращать дистанцию или движениями дать понять партнёру, если ты не хочешь сближаться, — Управлять танцем партнёра и понимать, как реагировать на его действия. Будет три блока: танцы без контакта, с контактом и танец в близкой позиции (медляк). В интенсив вошли упражнения из парных танцев и контактной импровизации. Если прийти вдвоём, то каждому будет скидка 1000р. 1 мая (пт в 19.30?22.00) 2 мая (сб в 16.30?21.30)

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