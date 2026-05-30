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Как превратить ткани человека в цифры

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Каждый день патологоанатомы изучают человеческие ткани под микроскопом, чтобы поставить точный диагноз. Но что происходит, когда микроскоп заменяют компьютеры, а стёкла с препаратами превращаются в огромные цифровые изображения? На лекции разберут, как кусочек человеческой ткани проходит путь от лаборатории до цифрового файла размером в гигабайты. Ты узнаешь, как работают специальные сканеры, почему изображения человеческих тканей такие большие, как их загрузить в интернет и вообще зачем нужны эти «20-и тысячные мегапиксельные фотки». Кто рассказывает? Эдгар Оганян. Врач патологоанатом. Эксперт по гистологии, автор курса по практической гистологии «Поясни за гисту». Создатель крупнейшего сообщества по гистологии ВКонтакте «Поясни за гисту», а так же автор легендарной одноименной методички. Руководитель отдела технической поддержки в первой цифровой патоморфологической лаборатории.

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