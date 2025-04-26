Млекопитающие — животные, с которыми люди сталкиваются каждый день, ведь помимо всевозможных котиков, собачек и свинок, они сами — тоже млекопитающие! Однако таковыми они были далеко не всегда и произошли от несколько других — не похожих на современных — животных, в далёком Триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад. Каким был их тернистый эволюционный путь? С кем на самом деле конкурировали млекопитающие? Каково жить в тени динозавров? Зачем было нужно отращивать большой мозг? Почему у людей торчат уши? Обо всём этом расскажет Даниил Симонов, научный обозреватель, автор канала «ПОП Палеонтология».