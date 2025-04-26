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Как появились млекопитающие

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

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Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Млекопитающие — животные, с которыми люди сталкиваются каждый день, ведь помимо всевозможных котиков, собачек и свинок, они сами — тоже млекопитающие! Однако таковыми они были далеко не всегда и произошли от несколько других — не похожих на современных — животных, в далёком Триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад. Каким был их тернистый эволюционный путь? С кем на самом деле конкурировали млекопитающие? Каково жить в тени динозавров? Зачем было нужно отращивать большой мозг? Почему у людей торчат уши? Обо всём этом расскажет Даниил Симонов, научный обозреватель, автор канала «ПОП Палеонтология».

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