Возраст 18+
Про событие
Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Будешь превращать волнение в драйв через работу со своим состоянием, звучанием и посылом. В арсенале мастера — множество актерских и телесных практик, направленных на то, чтобы сделать тело и мысль — лёгкими, речь — ясной, а голос — свободным. Однако главная задача — помочь участникам найти в этом процессе свой путь, свое обаяние и индивидуальность. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.
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