Лекция от подкаста «Япония на самом деле». Куда пропали японские туристы в панамках и с камерами наперевес, и почему в Токио больше мишленовских ресторанов, чем в Париже? В то время как японская рабочая культура регулярно подвергается обсуждению, восторгу и критике, часто забывается про досуг. Насколько популярно в Японии караоке, что представляют из себя многочисленные местные фестивали, как японцы проводят выходные и куда едут в отпуска? На лекции расскажут, как отдыхают японцы на самом деле. Спикер: Токи, автор и ведущая подкаста «Япония на самом деле», гид по Киото и резидент Японии с 2013 года.