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Как отдыхают японцы?

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Лекция от подкаста «Япония на самом деле». Куда пропали японские туристы в панамках и с камерами наперевес, и почему в Токио больше мишленовских ресторанов, чем в Париже? В то время как японская рабочая культура регулярно подвергается обсуждению, восторгу и критике, часто забывается про досуг. Насколько популярно в Японии караоке, что представляют из себя многочисленные местные фестивали, как японцы проводят выходные и куда едут в отпуска? На лекции расскажут, как отдыхают японцы на самом деле. Спикер: Токи, автор и ведущая подкаста «Япония на самом деле», гид по Киото и резидент Японии с 2013 года.

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