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Как отделаться от парня за 10 дней

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В меню: булочка с корицей — тёплая и уютная. Напитки: «winter latte» — латте с сиропом; «soft tea» — чёрный чай с лимоном О фильме: Журналистка Энди Андерсон решает написать статью на тему: «Типичные ошибки, которыми женщины отталкивают от себя мужчин». Она планирует найти парня, завязать знакомство, а потом своим поведением добиться, чтобы тот её бросил. Редактор даёт ей на это 10 дней. На беду Энди ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за 10 дней. Может ли такое странное знакомство, основанное на авантюре и замешанное на лжи, привести к взаимности?

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