Встреча для тех, кто чувствует, что «не понимает, в чем он/она хорош(а)», сомневается в своих способностях, часто обесценивает свои сильные стороны или находится в поиске направления и дела, которое будет по-настоящему своим. Что будешь делать? Разберёшь, как формируются представления о своих талантах и почему многие люди их не видят или не признают. Поговоришь о том, чем на самом деле являются «таланты» с точки зрения психологии: и это не про то, чтобы быть творческим, а про повторяющиеся интересы, способ мышления и то, что легко даётся. Через вопросы и упражнения ты начнёшь замечать свои устойчивые сильные стороны, то, что тебе даётся легче, чем другим, и где у тебя уже есть сила, даже если раньше это казалось «обычным». В результате, ты лучше поймёшь, в чём действительно твои сильные стороны и таланты, увидишь способности, которые раньше могла считать «обычными», и найдёшь качества, на которые сможешь опираться в учёбе, работе и повседневной жизни. На встрече тебя ждёт: — психологическое исследование своих сильных сторон — упражнения на понимание себя и рефлексию — разбор внутренних ограничений и механизма обесценивания себя — практические инструменты для осознания своих опор — чай и угощение — тёплая и поддерживающая атмосфера