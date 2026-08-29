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Как музыка продает моду: от Мика Джаггера до Charli XCX

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция теоретика искусств и моды Вики Чумы. Звёзды музыкальной сцены придумали уличный стиль раньше, чем дизайнеры, а сегодня один их выход на сцену или появление в клипе в какой-либо вещи может обвалить складские залежи бренда за одну ночь. Вика расскажет, как музыка стала одним из главных двигателей моды: — Как образы музыкантов формируют новые языки стиля? — Какие клипы, туры и обложки альбомов становятся главной модной витриной и новыми трендами? — Как музыка создаёт собственные модные империи? — Почему сегодня музыкальный образ артиста — это маркетинг? Спикер: Вика Чума — историк и теоретик искусств, специализируется на визуальной культуре и взаимодействии моды с другими видами искусств. В своих лекциях соединяет академический подход с живым, ироничным разбором поп-культуры. Если ты хочешь понимать, почему одни артисты становятся иконами стиля, а другие остаются лишь приятно одетыми, эта лекция для тебя.

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